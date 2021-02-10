Тихановская призвала Италию помочь в расширении санкций против Белоруссии

Лидер белорусской оппозиции Светлана Тихановская призвала Италию помочь в расширении международных санкций против официального Минска. Об этом она заявила в ходе участия в онлайн-слушании комитета по иностранным делам итальянского парламента.

«Италия может настоять на освобождении политических заключенных и расширить санкции против «кошельков» Лукашенко», — приводятся слова Тихановской на ее сайте.

Она также отметила, что Итальянская республика может использовать свое влияние в ОБСЕ, ООН и ЕС, чтобы призвать к посредничеству в кризисе и новым выборам в Белоруссии.

Кроме того, лидер белорусской оппозиции призвала Рим «проявить решительность и предпринять конкретные действия».

В конце января президент Литвы Гитанас Науседа выдвинул бывшего кандидата в президенты Белоруссии Светлану Тихановскую на Нобелевскую премию мира.

В Белоруссии шестой месяц подряд продолжаются протесты. Они начались после того, как ЦИК республики объявил Александра Лукашенко победителем президентских выборов, которые прошли 9 августа.

Все штабы оппозиционных кандидатов заявили о непризнании их официальных результатов. Протестующих поддержали сотрудники крупнейших промышленных предприятий, объявив о забастовке. Силовики применяют против демонстрантов спецтехнику, светошумовые гранаты и резиновые пули.

Позже экс-кандидат в президенты республики Светлана Тихановская объявила о создании в стране Координационного совета оппозиции, который должен способствовать трансферу власти. Лукашенко же обвинил в протестах западные страны и потребовал возбудить уголовные дела против членов совета.