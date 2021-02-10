Путин надеется на доверие россиян к власти

Президент России Владимир Путин выразил надежду, что сегодня с доверием к власти все в порядке. Его слова приводит РИА «Новости».

Глава государства в ходе совещания с членами правительства заявил о необходимости объяснять формирование зарплат бюджетников. Российский лидер указал, что тогда у людей не будет возникать впечатление, что власть их надувает.

«Тогда диалог у нас с гражданами, и доверие к власти будет несоизмеримо больше, чем сегодня. Хотя, надеюсь, что и сегодня в целом все в порядке», — сказал Путин.

В среду, 10 февраля, Путин поручил правительству устранить проблемы с зарплатами бюджетников.