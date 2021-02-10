Джабаров заявил, что Украина добивается столкновения РФ и НАТО

| Бернст Ю.

Украина хочет добиться военного конфликта между Россией и НАТО, «предоставляя» для операций ВВС альянса воздушное пространство над Крымом, заявил первый замглавы международного комитета Совфеда, генерал ФСБ Владимир Джабаров. Его слова передает РИА «Новости».

Но, по мнению Джабарова, «нигде натовцы летать не будут».

На Украине напрасно считают, что НАТО будет рисковать своими силами, считает политик, отмечая, что «для спасения Украины альянс на это не пойдет».

Ранее Киев предложил использовать для своих операций НАТО воздушное пространство в Симферопольском районе полетной информации.