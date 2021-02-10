Посол РФ призвал белорусов не переносить прошлые обиды на настоящее

| Бернст Ю.

Посол России в Белоруссии Дмитрий Мезенцев призвал не переносить на нынешнее сотрудничество двух стран отдельные события и связанные с ними обиды из совместной истории. Его слова передает РИА «Новости».

Ранее Национальный исторический музей Белоруссии на своей странице в Instagram выложил пост, посвященный 275-летию со дня рождения исторического деятеля Тадеуша Костюшко. Часть белорусов негативно восприняли комментарии из аккаунта посольства о роли Костюшко в истории Белоруссии.

Посол отметил, что всегда сложно судить о событиях прошедших столетий через призму современных оценок и взглядов. В данном случае речь идет о восприятии событий 18 века через миропонимание 21 века.

Мезенцев согласился с посылом МИД Белоруссии, что данную работу нужно делегировать профессиональным историкам.