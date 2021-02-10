Берлин заявляет о заинтересованности в улучшении отношений с Москвой

Глава МИД Германии Хайко Маас заявил об интересе к улучшению отношений Европы с Россией, передает РИА «Новости».

«Чем сложнее времена, тем более ясным языком мы должны говорить с Москвой. Но у нас есть интерес к улучшению отношений Европы с Россией. И мы сохраним готовность к диалогу», — сказал он на слушаниях, посвященных ситуации в РФ.

При этом министр отметил, что ключ к нормализации ситуации лежит не в Берлине или Брюсселе, а в Москве.

Ранее глава дипломатии ЕС Жозеп Боррель заявил, что Россия показала свою незаинтересованность в восстановлении отношений с европейской стороной. В ответ на это пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил о заинтересованности Москвы в возрождении отношений с ЕС.