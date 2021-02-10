В США начали расследовать попытки Трампа отменить итоги выборов

Прокуратура округа Фултон в штате Джорджия возбудила уголовное дело, чтобы расследовать попытки бывшего президента США Дональда Трампа пересмотреть итоги выборов. Об этом пишет The New York Times.

Основанием для возбуждения дела стал звонок Трампа секретарю штата республиканцу Брэду Раффенспергеру, во время которого политик призвал пересмотреть итоги голосования.

По информации издания, прокурор округа Фани Уиллис уже направил письмо правительству, чтобы должностные лица сохранили документы, подтверждающие звонок.

3 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден. Его предшественник Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги выборов.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте. Сенат США признал процесс импичмента Трампу конституционным.