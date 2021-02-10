Маас допустил введение персональных санкций ЕС против россиян

Министр иностранных дел Германии Хайко Маас допустил, что Евросоюз введет персональные санкции против россиян. Об этом пишет ТАСС.

«Даже если не стоит ожидать изменения поведения, санкции могут быть сигналом о том, что определенные действия не останутся без последствий», — сказал Маас.

Министр подчеркнул, что Евросоюз так отреагировал на «аннексию Крыма и действия России на востоке Украины», поэтому в настоящий момент должен поступить таким же образом.

Ранее Маас отметил, что отказ от «Северного потока — 2» лишит Европу рычагов давления на Москву.