США ввели санкции против военных Мьянмы

Президент США Джо Байден подписал указ, который вводит санкции против военных Мьянмы, причастных к госперевороту. Об этом сообщает Reuters.

«Сегодня я подписал новый исполнительный указ, который позволяет нам немедленно ввести санкции в отношении военных Бирмы, которые руководили переворотом», — сказал Байден.

Он подчеркнул, что ограничения коснутся экономических интересов военных и их родственников.

1 февраля военные Мьянмы провели госпереворот. Смещение руководства страны они объяснили масштабными фальсификациями на прошедших в ноябре выборах. Полиция обвинила свергнутое руководство страны в нарушении законов. В Мьянме был объявлен режим ЧП на год.