Штурмовавших Капитолий обвинили в намерении убить Пенса и Пелоси

Сторонники бывшего президент США Дональда Трампа штурмовали Капитолий с целью убить занимавшего на тот момент пост вице-президента Майка Пенса и спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси, заявила представитель обвинения по делу об импичменте Трампу Стейси Плэскит.

«Президент Трамп поместил мишени на их (Пенса и Пелоси) спины, и его толпа ворвалась в Капитолий, чтобы их выследить», – цитирует Плэскит CBS News.

3 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден. Его предшественник Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги выборов.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте. Сенат США признал процесс конституционным.