Сенатор заверил Трампа в оправдании по делу об импичменте

Сенатор-республиканец Линдси Грэм при разговоре с бывшим президентом США Дональдом Трампом заверил его в оправдании по делу об импичменте, сообщает The Hill.



«Я подтвердил президенту, дело закончено. Сейчас просто вопрос вынесения окончательного решения», – рассказал Грэм.

Член сената напомнил, что 44 сенатора сочли импичмент после завершения президентского срока неконституционным. При этом для вынесения обвинительного приговора необходимо не менее 67 из 100 голосов.

3 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден. Его предшественник Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги выборов.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте. Сенат США признал процесс конституционным.

При этом в ходе слушаний ряд сенаторов от Республиканской партии США заявили, что обвинение не привело достаточно доказательств связи Трампа с беспорядками в Капитолии.