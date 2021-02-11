Байден впервые поговорил с Си Цзиньпином

Президент США Джо Байден впервые со дня инаугурации поговорил с главой Китая Си Цзиньпином. Об этом сообщает Белый дом.

В ходе переговоров американский лидер заверил коллегу в намерении поддерживать «практичное, ориентирование на результат» общение с китайской стороной.

При этом он выразил озабоченность по поводу экономической политики Пекина, репрессий в Гонконге, нарушений прав человека в Синьцзяне и «все более агрессивных действий в регионе», в том числе в отношении Тайваня.

«Президент Байден подтвердил свои приоритеты защиты безопасности, процветания, здоровья и образа жизни американского народа, а также сохранения свободного и открытого Индо-Тихоокеанского региона», – указано в сообщении.

Кроме того, стороны обменялись мнениями о противодействии пандемии новой коронавирусной инфекции и об общих проблемах глобальной безопасности в области здравоохранения, изменения климата и предотвращения распространения оружия.

Ранее Байден назвал Китай основным конкурентом США, однако заявил о готовности работать с КНР, когда это в интересах Соединенных Штатов.