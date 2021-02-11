Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close
Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин Председатель Китайской Народной Республики Си Цзиньпин

Си Цзиньпин назвал противостояние США и Китая катастрофой для мира

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Лидер Китая Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом назвал противостояние стан катастрофой для всего мира. Его слова приводит ТАСС.

«Противостояние КНР и США, несомненно, является катастрофой как для двух стран, так и для всего мира», – заявил глава Китая.

При этом он подчеркнул, что китайско-американское сотрудничество может принести миру пользу.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден впервые с момента инаугурации провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.