Си Цзиньпин назвал противостояние США и Китая катастрофой для мира

Лидер Китая Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с президентом США Джо Байденом назвал противостояние стан катастрофой для всего мира. Его слова приводит ТАСС.

«Противостояние КНР и США, несомненно, является катастрофой как для двух стран, так и для всего мира», – заявил глава Китая.

При этом он подчеркнул, что китайско-американское сотрудничество может принести миру пользу.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден впервые с момента инаугурации провел телефонный разговор с лидером Китая Си Цзиньпином.