Си Цзиньпин призвал США к осторожности в вопросах внутренних дел Китая

Лидер Китая Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом призвал США проявлять осторожность в вопросах, касающихся внутренних дел КНР. Его слова приводит ТАСС.

«Вопросы, связанные с Тайванем, Гонконгом и Синьцзяном — это внутренние дела Китая <...> Соединенные Штаты должны уважать ключевые интересы Китая и действовать осторожно», – отметил китайский лидер.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден впервые с момента инаугурации провел телефонный разговор с Си Цзиньпином.