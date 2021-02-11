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Председатель КНР Си Цзиньпин Председатель КНР Си Цзиньпин

Си Цзиньпин призвал США к осторожности в вопросах внутренних дел Китая

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Лидер Китая Си Цзиньпин в ходе телефонного разговора с американским коллегой Джо Байденом призвал США проявлять осторожность в вопросах, касающихся внутренних дел КНР. Его слова приводит ТАСС.

«Вопросы, связанные с Тайванем, Гонконгом и Синьцзяном — это внутренние дела Китая <...> Соединенные Штаты должны уважать ключевые интересы Китая и действовать осторожно», – отметил китайский лидер.

Ранее стало известно, что президент США Джо Байден впервые с момента инаугурации провел телефонный разговор с Си Цзиньпином.

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