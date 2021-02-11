Лукашенко сравнил ситуацию в Белоруссии с распадом СССР

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что в стране настал переломный момент. Об этом сообщает БелТА.

Соответствующее заявление он сделал в рамках VI Всебелорусского народного собрания.

По его словам, Белоруссия столкнулась с серьезными событиями, которые сравнимы с немногими событиями истории.

«Современный период можно сравнить с развалом Советского Союза и его последствиями», — подчеркнул Лукашенко.

Глава государства добавил, что Белоруссию атаковали извне, которая, как он отмечает, прошла «по принципу «блицкриг».

Ранее глава КГБ Белоруссии заявил о пройденном пике протестов в стране.