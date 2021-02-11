В Белоруссии заявили, что ЕС предлагал бизнесменам «откупиться» от санкций

Глава МИД Белоруссии Владимир Макей заявил, что Евросоюз предлагал бизнесменам республики «откупиться» от санкций Брюсселя. Об этом пишет РИА «Новости».

«Беглые вредители (оппозиционеры) за рубежом требуют еще больше ресурсов на свою революцию, умоляют о принятии четвертого, пятого пакета санкций. Это у них называется умное экономическое давление. А дальше что? Умные бомбы, которые будут убивать всех без разбора?», — сказал Макей.

По его словам, бизнесменам предлагали перечислить «энную сумму в биткоинах» на соответствующие счета. Министр подчеркнул, что это подтверждает ненависть уехавших оппозиционеров, которые хотят уничтожить свое же государство.

Ранее экс-кандидат в президенты Белоруссии Светлана Тихановская призвала Италию помочь в расширении санкций против Белоруссии.