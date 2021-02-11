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Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов перед началом заседания XXII Всемирного русского народного собора (ВРНС) в Государственном кремлевском дворце в Москве, 2018 год Лидер партии КПРФ Геннадий Зюганов перед началом заседания XXII Всемирного русского народного собора (ВРНС) в Государственном кремлевском дворце в Москве, 2018 год

Зюганов: Белоруссия смогла предотвратить катастрофу в РФ и «спасти русский мир»

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Лидер думской фракции КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что Белоруссия смогла предотвратить катастрофу в России и «спасти русский мир», передает «Говорит Москва».

По словам Зюганова, власти Белоруссии смогли побороть организованную преступность и отразить атаку со стороны «коллективного Запада».

«Сейчас была очень мощная попытка сломать Белоруссию. (…) Эта катастрофа бы была похлеще, чем та, что была в 1991 году. Поэтому вполне уместно сравнение, что попытка разрушить русский мир и порвать связи вековые, тысячелетние с Россией — это преступление не местного масштаба, а глобального масштаба», — сказал он.

Также Зюганов выразил уверенность, что президент США Джозеф Байден считает Россию «врагом номер один».

Президент Белоруссии Александр Лукашенко ранее назвал Россию главным стратегическим партнером страны.

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