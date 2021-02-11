Дипломат США заявил, что страна не признает Крым российским

Политкоординатор миссии США при ООН Родни Хантер заявил, что в стране никогда не признают Крым российской территорией и не отменят санкции против РФ, пока Россия не изменит свою политику по Украине. Об этом сообщает РИА «Новости».

«Мы никогда не признаем попытку России аннексировать Крым. Санкции США в ответ на агрессию России на восточной Украине и оккупацию Крыма останутся в силе до тех пор, пока Россия не изменит свой курс», — сказал Хантер.

Он заявил, что США призывают Россию «вывести свои силы с Украины, прекратить поддержку вооруженных групп и выполнить все обязательства в рамках Минских соглашений».

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.

Ранее постоянный представитель РФ при ООН Василий Небензя назвалсоучастниками преступления против населения Донбасса представителей Запада, занявших сторону Украины в конфликте на востоке страны.