Байден прокомментировал ход импичмента Трампа

Президент США Джо Байден заявил, что не следит за трансляциями заседаний по импичменту своего предшественника Дональда Трампа, но читает новости, передает NBC News.

«Я предполагаю, что кто-то мог изменить свою позицию, но я не знаю», — отметил Байден.

3 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден. Его предшественник Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги выборов.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте. Сенат США признал процесс конституционным.

Ранее сторона обвинения заявила, что сторонники Трампа штурмовали Капитолий с целью убить занимавшего на тот момент пост вице-президента Майка Пенса и спикера палаты представителей конгресса Нэнси Пелоси.