Путин не планирует выступать на Мюнхенской конференции

| Бернст Ю.

Российский президент Владимир Путин не собирается выступать на Мюнхенской конференции, рассказал пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков. Его слова передает РИА «Новости».

«Нет», — ответил представитель Кремля на соответствующий вопрос.

Мюнхенской конференции пройдет 19-20 февраля в онлайн-формате. В мероприятии должны принять участие президент Соединенных Штатов Джо Байден, глава ЕК Урсула фон Дер Ляйен, глава ООН Антонио Гуттереш, генсек НАТО Йенс Столтенберг и спецпосланник США по вопросам климата Джон Керри.

Мюнхенская конференция по безопасности традиционно проводится в феврале в Мюнхене. На форуме собираются мировые лидеры, политики и эксперты для обсуждения актуальных вопросов международной политики.