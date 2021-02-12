В МИД Белоруссии назвали возможные сроки встречи Лукашенко и Путина

Встреча президентов Белоруссии и России Александра Лукашенко и Владимира Путина может пройти в конце февраля. Об этом сообщает РИА «Новости» со ссылкой на главу белорусского МИД Владимира Макея.

Он отметил, что такая встреча планируется и в настоящее время прорабатывается. Также министр сообщил о подготовке соответствующих материалов.

«Скажем так, в конце февраля (может состояться. – «Газета.Ru»)», — сказал Макей.

По его словам, в ходе встречи главы государств обсудят вопросы, которые в том числе связаны с углублением интеграции Минска и Москвы.

Накануне источник газеты «Коммерсантъ» сообщил, что Путин и Лукашенко могут встретиться в Сочи в конце февраля.