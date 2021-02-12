Лавров заявил, что Россия готова разорвать связи с ЕС

Министр иностранных дел России Сергей Лавров заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если Брюссель введет антироссийские санкции. Об этом он сказал в эфире YouTube-канала Соловьев Live.

Он пояснил, что российская сторона готова это сделать, «если еще раз увидит (как уже почувствовали не единожды), что в каких-то областях накладываются санкции, создающие риски для нашей экономики, в том числе в самых чувствительных сферах».

Он подчеркнул, что Россия не желает «изолироваться от мировой жизни, но надо быть готовым к этому». Хочешь мира – готовься к войне», — добавил Лавров.