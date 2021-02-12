Песков прокомментировал слова Лаврова о возможном разрыве с ЕС

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков прокомментировал заявление главы МИД России Сергея Лаврова о возможном разрыве отношений с ЕС.

По словам Пескова, смысл слов Лаврова был искажен. Представитель Кремля отметил, что Россия инициатором такого разрыва не будет.

«Смысл как раз заключается в том, что мы не хотим этого — мы хотим развивать отношения с Евросоюзом, но если Евросоюз пойдет по этому пути, то тогда да — мы будем готовы. Потому что надо быть готовым к худшему», — сказал Песков.

Лавров в эфире YouTube-канала «Соловьев Live» заявил, что Москва готова к разрыву отношений с Евросоюзом, если Брюссель введет антироссийские санкции.