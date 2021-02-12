Слушать новости
Размер шрифта
Маленький текст
Средний текст
Большой текст

Новости политики

close
Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии &laquo;Давосская повестка дня 2021&raquo; Всемирного экономического форума (ВЭФ), 27 января 2021 года Президент РФ Владимир Путин выступает по видеосвязи на сессии &laquo;Давосская повестка дня 2021&raquo; Всемирного экономического форума (ВЭФ), 27 января 2021 года

Песков: нет никаких решений о том, что Путин возглавит списки ЕР на выборах в ГД

Прослушать новость
Остановить прослушивание
Скопировать ссылку

Никаких обсуждений того, что президент России Владимир Путин может возглавить списки партии «Единая Россия» на выборах в Госдуму, не проходит. Об этом заявил пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

По его словам, данная тема вообще не стоит на повестке дня.

«Никаких обсуждений не ведется, никаких решений в этом плане не принималось», — сказал Песков, отвечая на вопрос журналиста о том, рассматривает ли Путин возможность возглавить федеральный список кандидатов от «Единой России» на выборах в Госдуму, которые должны пройти 19 сентября 2021 года.

Ранее сообщалось, что электронное голосование на выборах в Госдуму пройдет в шести российских субъектах.

Добавьте «Газету.Ru» в ваши источники в Яндекс Новостях.
Подписывайтесь на канал @gazetaru в Telegram.