В Кремле прокомментировали сообщения о планах Путина привиться от COVID-19

Президент России Владимир Путин обладает отменным здоровьем, и вакцинация помогает сохранять такое состояние, заявил пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков.

«У президента, тьфу-тьфу, отменное здоровье, а как раз прививки делаются для того, чтобы сохранять это отменное здоровье», — сказал он.

При этом он не стал рассказывать о графике прививок, который намерен соблюдать российский лидер.

По его словам, информация о том, что Путин может сделать прививку от коронавируса ближе к осени, была неверно изложена в СМИ, так как говорилось и о других возможностях.