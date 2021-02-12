Словения экстрадировала в РФ экс-министра правительства Дагестана Гаджиева

Словения экстрадировала в Россию бывшего министра по информационной политике и массовым коммуникациям Дагестана Наримана Гаджиева, обвиняемого в особо крупном мошенничестве. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на пресс-службу Генпрокуратуры.

Отмечается, что экс-чиновник обвиняется в совершении преступлений по ч. 4 ст. 159 УК РФ (мошенничество группой лиц по предварительному сговору в особо крупном размере) и ч. 2 ст. 327 УК РФ (подделка иных официальных документов, предоставляющих права, в целях их использования для обеспечения совершения другого преступления).

В сопровождении сотрудников Федеральной службы исполнения наказаний России Гаджиев прибудет в Москву.

Гаджиева задержали 20 сентября 2019 года в Словении. Он находился в международном розыске по обвинению в хищении бюджетных средств в 2011-2012 годах.