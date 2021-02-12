В Белоруссии подготовят поправки, связанные с отказом от нейтралитета

Президент Белоруссии Александр Лукашенко поручил по итогам Всебелорусского народного собрания (ВНС) в пятницу, 12 февраля, обсудить и изложить возможные поправки в конституцию, связанные с отказом страны от нейтралитета. Об этом сообщает РИА «Новости».

Он напомнил, что в республике ранее не проводился курс, связанный с нейтралитетом, так как руководство страны остерегалось менять конституцию.

«Видимо, надо нам обсудить этот вопрос со специалистами и изложить по-иному эти требования», — сказал Лукашенко, отметив, что принять такое решение заставляет сама жизнь.

Глава государства также добавил, что до этого в Белоруссии следует принять концепцию национальной безопасности.

«Обсуждая ее, мы придем к конституционным изменениям в этом плане», — резюмировал он.