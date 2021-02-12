Представитель России в ОБСЕ оценил запрет российских каналов в Латвии

Решение о запрете вещания русскоязычных телеканалов в Латвии является «чистейшей политической цензурой», заявил заместитель постоянного представителя России при ОБСЕ Максим Буякевич. Об этом сообщает РИА «Новости».

Заявления Риги о том, что это решение не политическое и относится к сфере национального медиарегулирования, являются «абсолютно несостоятельным объяснением», подчеркнул зампостпреда.

«Наши прибалтийские друзья решили, что, мол, нет разницы, что говорить, мы все равно будем закрывать новостные ресурсы России в качестве враждебных на своей территории, не хотим, чтобы наши граждане слышали, что там в Москве говорят. По большому счету, это типичная, чистейшая политическая цензура», – поделился Буякевич.

Ранее Россия призвала ОБСЕ дать оценку действиям Латвии, Литвы и Эстонии против русскоязычных СМИ.

9 февраля Национальный совет Латвии по электронным СМИ запретил вещание 16 русскоязычных телеканалов.