Экс-глава ЕЦБ Драги согласился возглавить новое правительство Италии

Бывший глава Европейского центрального банка (ЕЦБ) Марио Драги согласился возглавить новое правительство Италии, сообщила пресс-служба президентского Квиринальского дворца.

«Президент Серджио Маттарелла сегодня вечером принял профессора Марио Драги <...> который <...> согласился сформировать новое правительство и представил президенту предложения, касающиеся назначения министры», – указано в сообщении.

В соответствии с объявленным Драги составом правительства, свой пост сохранил глава МИД Луиджи Ди Майо, передает Reuters.

26 января предыдущий премьер-министр Италии Джузеппе Конте подал заявление об отставке.