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Новости политики

Правительство РФ расширило ответные меры против украинских компаний

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Правительство России дополнило список украинских компаний, в отношении которых введены ответные экономические меры. Об этом пишет РИА «Новости» со ссылкой на соответствующее постановление.

В список вошли еще девять предприятий: ООО «Донмар», ООО «Краншип», ООО «Максима Металл Сервис», ПАО «Полтавский агроагрегатный завод», ООО «Солар Стальконструкция», ООО «Трансшип», «Трансшип Балк», «Трансшип-сервис» и Kirgan Holding S.A.

Санкции были введены в 2018 году в ответ на ограничения украинских властей.

Ранее Украина ввела секретные санкции против России.

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