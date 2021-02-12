Заместителя пресс-секретаря Байдена отстранили из-за угроз журналистке

Заместителя пресс-секретаря президента США Джо Байдена Ти Джей Дакло временно отстранили от работы из-за угроз репортеру издания Politico Таре Палмери, которая готовила материал о его отношениях с журналисткой портала Axios Алекси МакКаммонд. Об этом сообщила глава пресс-службы Белого дома Джен Псаки на своей странице в Twitter.

«С одобрения главы администрации Белого дома он был временно отстранен от должности без сохранения заработной платы. Кроме того, когда он вернется, ему больше не будет поручено работать с репортерами Politico», – написала Псаки.

Она добавила, что Дакло извинился перед журналисткой и признал, что его действия не соответствовали стандарту поведения, установленному президентом.

Как сообщает журнал Vanity Fair со ссылкой на источники, Дакло позвонил Палмери и угрожал «уничтожить» ее, а также допустил женоненавистнические комментарии в адрес репортера. Таким образом он пытался добиться опровержения сообщений о своих отношениях с МакКаммонд, которая освещала предвыборную кампанию Байдена, указано в материале.