США допускают введение новых мер против России за «нарушение прав человека»

Соединенные Штаты не исключают введения новых мер в отношении России за якобы нарушение прав человек, сообщил представитель американского Госдепартамента Нед Прайс. Его слова приводит РИА «Новости».

«Мы активно говорим об ужасном послужном списке России в сфере прав человека <...> Мы продолжим делать это (вводить меры), будь это в России или в другой стране, где права человека подвергаются угрозе», – заявил Прайс.

В России отвергают обвинения Соединенных Штатов в нарушении прав человека. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США заняться своими проблемами и не вмешиваться во внутренние дела России.