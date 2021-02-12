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Новости политики

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США допускают введение новых мер против России за «нарушение прав человека»

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Соединенные Штаты не исключают введения новых мер в отношении России за якобы нарушение прав человек, сообщил представитель американского Госдепартамента Нед Прайс. Его слова приводит РИА «Новости».

«Мы активно говорим об ужасном послужном списке России в сфере прав человека <...> Мы продолжим делать это (вводить меры), будь это в России или в другой стране, где права человека подвергаются угрозе», – заявил Прайс.

В России отвергают обвинения Соединенных Штатов в нарушении прав человека. Ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова призвала США заняться своими проблемами и не вмешиваться во внутренние дела России.

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