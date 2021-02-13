В США считают, что Россия и Китай используют вакцины как дипломатический инструмент

Пресс-секретарь американского Белого дома Джен Псаки заявила, что Россия и Китай используют успех в разработке вакцин от COVID-19 для достижения дипломатических целей. Об этом сообщает ТАСС.

«Мы видим попытки Китая и России использовать вакцины для продвижения в плане дипломатии. Президент США Джо Байден обсуждает (вопрос вакцин) со многими лидерами, президент намерен вернуть США центральное место на мировой арене», — сказала она.

По словам Псаки, Россия и Китай, используют помощь, чтобы другие государства вели себя, как они.

«Это неприемлемое поведение, будь то в области прав человека или свободы СМИ», — утверждала пресс-секретарь.

Ранее госсекретарь США Энтони Блинкен поздравил Россию с эффективностью вакцины от коронавирусной инфекции «Спутник V». Об этом заявил министр иностранных дел Сергей Лавров. Лавров также отметил, что с коллегами из Европы уже есть развернутые контакты по теме вакцины, и ряд европейских государств уже заинтересованы в покупке и производстве «Спутник V» на своей территории.