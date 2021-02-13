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Зеленский подготовил реформу правосудия на Украине

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Президент Украины Владимир Зеленский объявил, что подготовил три законопроекта, реформирующие правосудие в стране. Об этом говорится в сообщении офиса главы государства.

Политик подчеркнул, что в ближайшее время документы поступят в Верховную раду.

«Голосование парламента за эти документы усилит принцип верховенства права и активизирует трансформацию украинских судов в интересах народа», — говорится в сообщении.

В офисе главы государства подчеркнули, что это укрепит справедливость судов в стране.

Согласно первому законопроекту, полномочия по оспариваю актов центральных органов власти перейдут от Окружного административного суда Киева (ОАСК) к Верховному суду (ВС) страны. В таком случае апелляции будет рассматривать Большая палата ВС.

Второй документ заявляет необходимость «обязательной проверки на добродетель» действующих и будущих членов Высшего совета правосудия. Кроме того, текст регулирует деятельность службы дисциплинарных инспекторов.

Третий законопроект предлагает изменить Кодекс об административных правонарушениях и ввести ответственность за непредоставление информации по запросу дисциплинарного инспектора ВСП.

Ранее Зеленский отозвал из Рады проект закона о роспуске КС Украины.

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