Сенат США разрешил вызов свидетелей по делу об импичменте Трампу

Сенат США разрешил вызов свидетелей по делу об импичменте бывшему президенту страны Дональду Трампу, сообщает телеканал CNN.

За вызов свидетелей проголосовали 55 из 100 сенаторов, при этом демократов поддержали пять республиканцев, в числе которых сторонник Трампа Линдси Грэм. При этом для вызова конкретных свидетелей будут проводиться отдельные голосования.

Ранее предполагалось, что разбирательство по делу об импичменте завершится уже в субботу, 13 февраля, однако решение о вызове свидетелей может растянуть процесс, отмечает CNN.

3 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден. Его предшественник Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги выборов.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте. Сенат США признал процесс конституционным.

При этом в ходе слушаний ряд сенаторов от Республиканской партии США заявили, что обвинение не привело достаточно доказательств связи Трампа с беспорядками в Капитолии. По данным издания Politico, лидер республиканцев в сенате Митч МакКоннелл намерен голосовать за оправдание бывшего президента.