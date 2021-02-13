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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров

Лавров созвонился со спецпредставителем Байдена по климату

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Министр иностранных дел России Сергей Лавров провел телефонный разговор со специальным представителем президента США по вопросам климата Джоном Керри, сообщает российский МИД.

Беседа состоялась по инициативе американской стороны, указано в сообщении.

В ходе переговоров Лавров приветствовал стремление новой администрации США вернуться в Парижское соглашение по климату. Министр также заверил Керри в готовности России к честному и взаимоуважительному диалогу по снижению выбросов парниковых газов и обеспечению универсального характера климатического режима.

Кроме того, стороны заявили о необходимости максимально широкого международного сотрудничества по вопросам климата.

21 января американский президент Джо Байден подписал указ о возвращении Соединенных Штатов в Парижское соглашение по климату.

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