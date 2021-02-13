Сенат США перешел к заключительным заявлениям по импичменту Трампу

Сенат США перешел к заключительным заявлениям сторон по делу об импичменте бывшему президенту страны Дональду Трампу, трансляция ведется на сайте верхней палаты американского конгресса.

Ранее сторона обвинения заявила о желании вызвать в качестве свидетеля члена Палаты представителей Джейми Эрреру Батлер.

Сенаторы проголосовали за разрешение вызова свидетелей, однако впоследствии было принято решение отказаться от вызова и приобщить к делу заявление Эрреры Бейтлер, в котором описывается телефонный разговор между Трампом и лидером Республиканской партии Кевином Маккарти.

3 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден. Его предшественник Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги выборов.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте. Сенат США признал процесс конституционным.