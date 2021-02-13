Украина заявила о приверженности минским соглашениям

Киев остается приверженным урегулированию конфликта в Донбассе на основе минских соглашений, указано в комментарии украинского министерства иностранных дел.

Заявление опубликовано на официальном сайте МИД Украины.

«Украина продолжает оставаться преданной мирному, политико-дипломатическому урегулированию <...> конфликта на основе принципов, заложенных в минских договоренностях», – говорится в сообщении.

Ранее заявил глава офиса президента Украины Андрей Ермак заявил, что минские соглашения практически невозможно выполнить в их нынешнем виде.