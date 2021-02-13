Сенат США начал финальное голосование по импичменту Трампа

Сенаторы США приступили к голосованию по делу об импичменте бывшего президента Дональда Трампа. Это следует из трансляции.

До этого стороны обвинения и защиты завершили заключительные выступления. Ранее Сенат разрешил вызов свидетелей по делу об импичменте.

3 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден. Его предшественник Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги выборов.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте. Сенат США признал процесс конституционным.