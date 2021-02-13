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Новости политики

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Глава офиса Зеленского назвал причины падения рейтинга президента

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Глава офиса президента Украины Андрей Ермак счел закономерным падение рейтинга главы государства Владимира Зеленского.

Об этом он рассказал в интервью телеканалу «Украина 24».

Первой причиной снижения рейтинга президента стали сложные времена из-за пандемии новой коронавирусной инфекции, считает Ермак. По его словам, такая тенденция наблюдается не только на Украине.

«Вторая причина – против украинской власти целенаправленно, целых два года, работает мощнейшая машина как внутри страны, так и извне», - заявил глава офиса.

В ходе интервью Ермак также отметил, что не видит оснований для импичмента Зеленскому.

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