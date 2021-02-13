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Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп покидают Белый дом, 20 января 2021 года Президент США Дональд Трамп и его супруга Меланья Трамп покидают Белый дом, 20 января 2021 года

Сенат США оправдал Трампа по делу об импичменте

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Сенат США оправдал бывшего президента страны Дональда Трампа по делу об импичменте. Трансляция заседания ведется на сайте верхней палаты конгресса.

В ходе голосования за импичмент проголосовали 53 сенатора, против — 47. При этом для внесения обвинительного приговора требовалась поддержка двух третей сената.

3 ноября в США прошли президентские выборы, на которых победил демократ Джо Байден. Его предшественник Дональд Трамп не признал результаты выборов и оспаривал их в судах.

6 января сторонники Трампа штурмовали здание Конгресса США, прервав заседание, на котором парламент должен был утвердить итоги выборов.

13 января палата представителей Конгресса США проголосовала за принятие резолюции об импичменте. Сенат США признал процесс конституционным.

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