Путин заявил о планах Запада помешать росту влияния РФ на постсоветском пространстве

Президент России Владимир Путин заявил о росте влияния страны на постсоветском пространстве. Об этом сообщает «Россия 24».

Соответствующее заявление прозвучало в рамках встречи главы государства с представителями российских СМИ.

Он отметил, что такая ситуация вызывает беспокойство у западных стран, поэтому они намерены препятствовать распространению влияния. Для этого, по его словам, они будут использовать амбициозных и жаждущих власти людей.

Политик добавил, что такое ведение внешней политики со стороны Запада было «испокон веков».

«Это всегда было со времен царя Гороха, в нашей новейшей истории и уже более отдаленной, в период подготовки ведения Первой мировой войны — всегда опирались на людей очень амбициозных, жаждущих власти, всегда их использовали», — добавил Путин.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что Кремль обнародует выдержки из встречи Путина со СМИ, в том числе по Донбассу.