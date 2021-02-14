Путин заявил, что Россия находится «на марше» на пути к пику исторического развития

Президент России Владимир Путин заявил, что Россия еще не достигла своего исторического развития. Об этом сообщает «Россия 24».

По его словам, российская нация является достаточно молодой.

Глава государства отметил, что верит в предложенную историком и философом Львом Гумилевым пассионарную теорию пассионарности, согласно которой общество проходит этапы пика и затухания.

При этом он уточнил, что ее «бесконечный генетический код» основывается на межнациональном единстве.

«Россия не достигла своего пика. Мы на марше, на марше развития», — подчеркнул Путин.

Кроме того, он добавил, что страна прошла сложные этапы в 90-х и 2000-х. Однако сердцевиной России остается чувство патриотизма и любви к родине.

В рамках встречи с журналистами Путин также отметил рост влияния России на постсоветском пространстве. Политик уточнил, что Запад намерен препятствовать этому.