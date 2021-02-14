Путин: Россия не бросит Донбасс

Президент России Владимир Путин в рамках встречи с представителями российских СМИ заявил, что Россия не бросит Донбасс. Об этом сообщает «Россия 24».

Он отметил, что у него «перед глазами стоят» некоторые люди, особенно дети, которые получили увечья во время обстрелов в Донбассе.

Глава государства обратился к журналистам, как к четвертой ветви власти, отметив, что на их плечах в том числе лежит ответственность за Россию в целом. Кроме того, политик призвал думать о последствиях прежде, чем принять какое-то решение.

«Донбасс мы не бросим. Несмотря ни на что», — подчеркнул Путин.

В ходе встречи он также рассказал о том, что Россия находится «на марше» к пику своего исторического развития.