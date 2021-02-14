Байден официально представил кандидатуру Нуланд в сенат

Президент США Джо Байден официально выдвинул на пост замгоссекретаря США по политическим делам Викторию Нуланд. Об этом сообщает ТАСС.

Кандидатура будет рассмотрена сенатом США, профильный комитет должен назначить дату слушаний.

На них Нуланд должна будет ответить на ряд вопросов законодателей.

Ранее в середине января стало известно о планах Байдена провести назначение Нуланд, которая входила в администрацию экс-президента США Барака Обамы. Она выступала за ужесточение санкционного режима в отношении России, выступала за поддержку прозападных сил в Молдавии, Грузии и на Украине. Кроме того, она лично приезжала на Майдан, чтобы раздать бутерброды участникам манифестаций. В 2017 году Нуланд покинула должность из-за разногласий со вступившим на пост главой государства Дональдом Трампом. После она стала главой Центра новой американской безопасности (CNAS).