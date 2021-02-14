CNN узнал о состоянии Трампа перед исходом процесса по импичменту

Телеканал CNN рассказал о состоянии бывшего президента США Дональда Трампа перед слушаниями сената страны по импичменту.

Источник СМИ отметил, что политик выражал обеспокоенность в связи с предстоящим процессом и вариантами его исхода.

По его словам, Трамп вел себя тихо после того, как покинул Белый дом. Некоторые полагают, что такое состояние связано с переживаниями из-за процесса.

«Он из-за этого переживает», — рассказал близкий помощник экс-главы государства.

Ранее сенат США принял решение оправдать республиканца по делу об импичменте. Его также прокомментировала спикер палаты представителей США Нэнси Пелоси.