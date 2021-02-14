В Совфеде прокомментировали оправдание Трампа по импичменту

В США устроили «цирк с импичментом» для ослабления позиции Дональда Трампа как лидера республиканской партии. С таким мнением выступил российский сенатор Алексей Пушков.

В своем Telegram он написал, что оправдание Трампа в сенате США было ожидаемым. «Истерика, устроенная демократами, фальшивые слезы и подредактированные фразы Трампа - с целью доказать его вину в штурме Капитолия - не помогли: соотношение сил в Сенате не таково, чтобы импичмент мог пройти», — добавил он.

Пушков считает, что эта история с импичментом забудется по мере накопления претензий к новой администрации США.

«Трамп остается на политической сцене. <...> У Трампа может появиться шанс на реванш», — резюмировал член Совфеда.



Ранее стало известно, что Сенат США оправдал бывшего президента страны Дональда Трампа по делу об импичменте. В ходе голосования за импичмент проголосовали 53 сенатора, против — 47. При этом для внесения обвинительного приговора требовалась поддержка двух третей сената.