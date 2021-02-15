Глава МИД Белоруссии назвал страны, поддерживающие нынешнее правительство

Министр иностранных дел Белоруссии Владимир Макей рассказал, кто еще кроме Москвы поддерживает Минск.

Из-за протестов в Белоруссии, начавшихся после выборов президента, и реакции властей на проходящие акции Евросоюз и США ввели санкции против белорусских чиновников и предприятий.

«Я не соглашусь, что мы остались одни только вместе с Россией и другие контакты во внешнеполитической сфере у нас напрочь отсутствуют. Отнюдь нет. У нас сохранились нормальные отношения со странами так называемой дальней дуги, с Китаем, Пакистаном, другими», — заявил министр РБК.

Он также отметил, что отношения с ЕС не прекращались. В качестве примера он рассказал, что с рядом европейских стран у Белоруссии выросла торговля, несмотря на пандемию и «политические нюансы».

Макей выразил мнение, что трудности в диалоге с Евросоюзом временные, так как вскоре ЕС будет прислушиваться к официальной позиции, а не только к оппонентам действующей власти. Он добавил, что наладить отношения между Минском и Европой получится и при действующем президенте Александре Лукашенко, потому что все «позитивные моменты» были достигнуты при нынешней власти.

Ранее Лукашенко назвал Россию главным стратегическим партнером Белоруссии.