Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что политики обсудили российско-саудовские отношения в контексте 95-летней годовщины со дня установления дипломатических отношений между странами.

«Рассмотрена тематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая возможности использования в Саудовской Аравии российских вакцин», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры государств обменялись мнениями о выполнении договоренностей формата «ОПЕК плюс» и отметили настрой на продолжение сотрудничества по энергетическому вопросу.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии привился от COVID-19.