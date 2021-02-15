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Новости политики

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Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд на саммит G20, 30 ноября 2018 года Президент России Владимир Путин и наследный принц Саудовской Аравии Мухаммед ибн Салман Аль Сауд на саммит G20, 30 ноября 2018 года

Путин провел переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии

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Президент России Владимир Путин провел телефонные переговоры с наследным принцем Саудовской Аравии Мухаммедом бен Сальманом Аль Саудом. Об этом сообщается на сайте Кремля.

Отмечается, что политики обсудили российско-саудовские отношения в контексте 95-летней годовщины со дня установления дипломатических отношений между странами.

«Рассмотрена тематика борьбы с распространением коронавирусной инфекции, включая возможности использования в Саудовской Аравии российских вакцин», — говорится в сообщении.

Кроме того, лидеры государств обменялись мнениями о выполнении договоренностей формата «ОПЕК плюс» и отметили настрой на продолжение сотрудничества по энергетическому вопросу.

Ранее наследный принц Саудовской Аравии привился от COVID-19.

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