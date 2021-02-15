Турки оценили карту расширения влияния Анкары на Крым

Читатели турецкого новостного сайта Haber7 оценили опубликованную ранее телеканалом TGRT карту, на которой в составе Турции показаны территории России и других государств. Об этом сообщает РИА «Новости».

Так, некоторые проголосовавшие заявили, что им нравится карта и сама идея американских аналитиков. «Дай бог, рождается новое османское государство», — заявил один из пользователей. Кто-то написал, что им не нравится карта, так как, по их мнению, «зона влияния Турции будет в два раза больше».

Другие комментаторы сочли карту провокацией со стороны Соединенных Штатов. «Цель ясна. США желают настроить Россию против Турции. Это же очевидно», — написал читатель.

Ранее турецкий телеканал «TRT1» показал карту 2050 года, на которой в составе Турции показаны территории России и других государств. Среди «присоединившихся» территорий — российские Крым и Севастополь, Краснодарский и Ставропольский край, Ростовская, Волгоградская, Астраханская, Саратовская, Самарская области, Чувашия, Чечня, Дагестан, Адыгея и Северная Осетия. В Крыму посоветовали Турции оставить мечты о российской территории

В марте 2014 года в Крыму прошел референдум, по итогам которого полуостров стал территориальной частью России, а Севастополь — городом федерального значения.