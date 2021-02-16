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Замглавы администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков Замглавы администрации президента, пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков

Песков рассказал о темах встречи Путина с главами думских фракций

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Встречи президента России Владимира Путина с главами фракций Государственной думы, как правило, проходят с достаточно свободной повесткой, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Если будут предлагать идеи, глава государства примет к сведению. Тем много, в том числе выборы в Государственную Думу», – заявил представитель Кремля.

Ранее Песков подтвердил, что глава государства проведет встречу в формате видеоконференции с лидерами думских политических фракций в среду, 17 февраля. Изначально о намеченной встрече сообщал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.

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