Песков рассказал о темах встречи Путина с главами думских фракций

Встречи президента России Владимира Путина с главами фракций Государственной думы, как правило, проходят с достаточно свободной повесткой, рассказал пресс-секретарь российского лидера Дмитрий Песков.

«Если будут предлагать идеи, глава государства примет к сведению. Тем много, в том числе выборы в Государственную Думу», – заявил представитель Кремля.

Ранее Песков подтвердил, что глава государства проведет встречу в формате видеоконференции с лидерами думских политических фракций в среду, 17 февраля. Изначально о намеченной встрече сообщал лидер «Справедливой России» Сергей Миронов.